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Kocaeli'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde oksijen bağlantısı sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde çıkan küçük çaplı yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Ovacık Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde oksijen bağlantısı sırasında meydana gelen parlama nedeniyle küçük çaplı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle oluşan dumanın tahliye edilmesi amacıyla bazı hastalar tedbiren hastane içindeki başka bir birime nakledildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş
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