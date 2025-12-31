Kocaeli'de çatıda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir beton santrali ofisinin çatısında çıkan yangında, 2 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde beton santrali ofisinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Karadenizliler Mahallesi Kanalyolu Caddesi'ndeki bir beton santrali ofisinin çatısında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel