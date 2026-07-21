Basın Örgütlerinden Gazeteci Alican Uludağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

(ANKARA) -Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), DİSK Basın-İş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasına basın meslek örgütleri ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

"GAZETECİLER ÜZERİNDEKİ BASKI OLAĞAN HALE GELDİ"

Basın Konseyi, Alican Uludağ'ın yeniden gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, gazetecilerin mesleklerini yapmaları nedeniyle baskı altında tutulduğunu belirtti.

Açıklamada, Uludağ'ın daha önce de gözaltına alındığı ve tutuklandığı hatırlatılarak, gazetecilerin yakın takibe alınmasının ve mesleklerini yapmalarının engellenmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Basın Konseyi, "Gerçekleri bulup yazmaya çalışan bazı gazetecilerin yakın takibe alınması ve mesleklerini yapmamaları için baskı altında tutulmaları olağan hale geldi" ifadelerini kullanarak uygulamayı kınadı.

"GÖZALTIYI KABUL ETMİYORUZ"

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını belirterek, gazetecilerin ifadeye çağrıldıklarında gideceğini, gözaltı uygulamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ÇGD açıklamasında, "Alican Uludağ serbest bırakılmalıdır" çağrısı yapıldı.

"İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE"

DİSK Basın-İş, Uludağ'ın daha önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandığını ve ilk duruşmada tahliye edildiğini hatırlattı.

Sendika açıklamasında, gazetecilerin haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltı ve tutuklama tehdidiyle karşı karşıya kalmasının ifade ve basın özgürlüğüne yönelik açık bir müdahale olduğu belirtildi.

"GAZETECİLİK FAALİYETİ YERGI KONUSU YAPILAMAZ"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazeteciliğin yalnızca haber yapmakla sınırlı olmadığını, araştırma yapmak, bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşmak ve eleştirel değerlendirmelerde bulunmanın da mesleğin bir parçası olduğunu vurguladı.

TGS açıklamasında, gazetecileri haberleri, yorumları ve mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef alan işlemlerin halkın haber alma hakkına yönelik bir müdahale olduğu ifade edilerek, Uludağ'ın derhal serbest bırakılması istendi.

Kaynak: ANKA