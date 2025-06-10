Basın Müzesi'nin 37. Yılı Kutlanıyor

Basın Müzesi'nin 37. Yılı Kutlanıyor
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Müzesi'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 13 Haziran'da koleksiyon sergisi açacak. Müze, 79 yıllık TGC'nin tarihi ve basın özgürlüğü mücadelesini yansıtıyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin (TGC) ve Türk basınının hafızası olan Basın Müzesi'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 13 Haziran'da koleksiyon sergisi açılacak.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk basın müzesi olma özelliğini taşıyan TGC Basın Müzesi Fatih-Çemberlitaş'taki tarihi binasındaki hizmetinin 37. yılına giriyor.

TGC Yönetim Kurulu tarafından kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TGC'nin kuruluşundan bu yana Sedat Simavi ile başlayan bağımsız, bağlantısız özgür gazetecilik duruşunu, bugün de ödün vermeksizin sürdürüyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak başta Sedat Simavi olmak üzere bugüne kadar basın topluluğumuza ve cemiyetimize katkıda bulunan meslek ustalarımıza minnet borçluyuz. Onların bize çizdiği yolda dimdik ayaktayız. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, gazetecilerin mesleklerini yapabilmesi, haber yaptığı için hiçbir gazetecinin sözlü ve fiziksel saldırıya uğramaması, gözaltına alınmaması ve tutuklanmaması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin 79'uncu, Basın Müzemizin 37'nci yılı kutlu olsun."

Usta ressamların eserlerinin yer aldığı koleksiyon sergisinde, Agop Arad, Alexander İvonin, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Nadir Güler, Cumhur Koraltürk, Ebulfez Ferecoğlu, Elif Naci, Eren Eyüboğlu, Etem Çalışkan, Feriha Hancarlıoğlu, Fettahhi, Gülten Kocabaş, Hikmet Andaç, İbrahim Balaban, İsmet Gümüşdere, Jacque Le Guernec, Kumagai Honami, Margarita Voinova, Mohammed Moustafa, Nadir Almeev, Nasuh Matrakçı, Natık İsmailov, Nazmi Metin, Necmi Rıza Ayça, Nilgün Sağat, Qan Bold Femur Boator, S. M. Saadi, Sinan Ahadoğlu, Şükriye Dikmen ve Vasfiye Özkoçak'ın da aralarında bulunduğu isimler yer alıyor.

Derneğin önceki başkanlarından Nezih Demirkent'in çabalarıyla 1988'de açılan müzede, basın sektörüne emeği geçmiş kişilerin fotoğrafları, yağlı boya tabloları, hobileri sergileniyor.

Müze gazetecilik ve iletişimle ilgili 30 bin kitabın yer aldığı kütüphanesiyle, basın tarihinin önemli gazetecilerinin anı eşyaları ve baskı makineleriyle ilgi görüyor. Müzedeki Öldürülen Gazeteciler Galerisi'nde ise bugüne kadar gazetecilik yaparken öldürülen her siyasi görüşten 67 gazetecinin fotoğrafları yer alıyor.

Sergi, 30 Haziran'a kadar görülebilecek.???????

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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