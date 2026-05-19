Gazetecilerden Alican Uludağ için adliye önünde basın açıklaması

Basın meslek örgütleri, tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ın 21 Mayıs'ta görülecek ilk duruşması öncesinde Ankara Adliyesi önünde bir araya gelme çağrısı yaptı. Ortak açıklamada, Uludağ'ın yüz yüze yargılanması talebi dile getirilirken, tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması istendi.

"Özgür basın olmadan demokrasi olmaz" başlığıyla yapılan çağrıda, DW Muhabiri Alican Uludağ'ın Ankara'da hakim karşısına yüz yüze çıkarılması gerektiği ifade edildi. Basın meslek örgütleri, gazetecilere yönelik baskılara karşı dayanışma çağrısında bulunarak halkın haber alma hakkının önemine dikkati çekti."

Basın açıklamasının, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de Ankara Adliyesi önünde düzenleneceği bildirildi. Ortak açıklama, Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) katılımıyla yapılacak.

Ortak çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:

"Özgür basın olmadan demokrasi olmaz' inancıyla tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrımızı yinelemek, Alican Uludağ'ın Ankara'da hakimin karşısında yüz yüze yargılanmasını talep etmek üzere buluşuyoruz. Basın meslek örgütleri olarak yapacağımız basın açıklamasına tüm meslektaşlarımızı, halkın haber alma hakkına inanan tüm dostlarımızı bekliyoruz."

Kaynak: ANKA