Haberler

Gazetecilerden Alican Uludağ için adliye önünde basın açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basın meslek örgütleri, tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ın 21 Mayıs'taki duruşmasının yüz yüze yapılması ve tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için 20 Mayıs'ta Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması düzenleyecek.

(ANKARA) – Basın meslek örgütleri, tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ın 21 Mayıs'ta görülecek ilk duruşmasının yüz yüze yapılması ve tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması talebiyle 20 Mayıs'ta Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması düzenleyecek.

Basın meslek örgütleri, tutuklu gazeteci Alican Uludağ'ın 21 Mayıs'ta görülecek ilk duruşması öncesinde Ankara Adliyesi önünde bir araya gelme çağrısı yaptı. Ortak açıklamada, Uludağ'ın yüz yüze yargılanması talebi dile getirilirken, tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması istendi.

"Özgür basın olmadan demokrasi olmaz" başlığıyla yapılan çağrıda, DW Muhabiri Alican Uludağ'ın Ankara'da hakim karşısına yüz yüze çıkarılması gerektiği ifade edildi. Basın meslek örgütleri, gazetecilere yönelik baskılara karşı dayanışma çağrısında bulunarak halkın haber alma hakkının önemine dikkati çekti."

Basın açıklamasının, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00'de Ankara Adliyesi önünde düzenleneceği bildirildi. Ortak açıklama, Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) katılımıyla yapılacak.

Ortak çağrı metninde şu ifadelere yer verildi:

"Özgür basın olmadan demokrasi olmaz' inancıyla tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrımızı yinelemek, Alican Uludağ'ın Ankara'da hakimin karşısında yüz yüze yargılanmasını talep etmek üzere buluşuyoruz. Basın meslek örgütleri olarak yapacağımız basın açıklamasına tüm meslektaşlarımızı, halkın haber alma hakkına inanan tüm dostlarımızı bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız

İran-ABD savaşını yeniden başlatacak "yeni cephe" tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi! Bir anda beyaza büründü
Oğluyla birlikte çalıştığı kaçak maden ocağındaki göçükte öldü

Oğluyla birlikte çalıştığı kaçak maden ocağındaki göçükte öldü
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...

Seri katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

Almus Barajı'nda taşma riski! 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor

İlçe diken üstünde! 15 mahalle ve 7 köy tahliye ediliyor
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra kabusu yaşadılar
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı