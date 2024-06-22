Basın Konseyi, Türkgün Gazetesinin Gazetecilere Yönelik Tehditlerini Kınadı

(ANKARA) - Basın Konseyi, Türkgün gazetesinin sürmanşetten gazeteciler Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ı hedefe almasına tepki göstererek "Mesleğin yüz akı gazetecilere yönelen tehdit kabul edilemez" açıklaması yaptı.

Türkgün gazetesi dün yayınlanan sayısında sürmanşetten 'Halk Tv'nin avanak hafiyeliği' başlığını atarak gazeteciler Timur Soykan, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ı hedef gösterdi.

Basın Konseyi, Türkgün gazetesinin gazetecileri hedef göstermesine tepki sert tepki verdi. Basın Konseyi'nin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Mesleğin yüzakı gazetecilere yönelen tehdit kabul edilemez. Türkgün Gazetesi'nin Sinan Ateş cinayetiyle ilgili program nedeniyle Halk TV ile yorumcu gazeteciler Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Timur Soykan'ı tehdit etmesini şiddetle kınıyoruz."