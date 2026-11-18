(İSTANBUL) Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Yüksek Kurul üyeleri kayyım atanan Sözcü Tv'ye destek ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Türenç "Bu tür dayatmalara alışmayacağız, medyanın bir an önce özgürleşmesini bekliyoruz" dedi. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey de "Büyük sıkıntılar içinde habercilik yaparken, şafak vakti televizyon yönetimine el konulmasını ve bu süreçte kayyım atanmasını kabul etmemiz mümkün değil. İnceleme bitiminde görülecektir ki Sözcü TV titizlikle her soruya cevap verip özgür yayıncılık çizgisinde görevine devam edecektir. Şu anda Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı olduğumuzu kayyımın ilk gününde de ispatladık. İzleyicimiz en az bizim kadar bu durumdan çok üzgün ve çok rahatsız" diye konuştu.

Sözcü TV'ye dün şafak vakti düzenlenen operasyonun ardından Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ve Yüksek Kurul üyeleri Sözcü TV'nin Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey ile çalışanlara destek ziyaretinde bulundu.

Basın Konseyi Yüksek Kurul üyeleri Yazgülü Aldoğan, Yunus Şen, okur temsilcileri, hukuk profesörü Dr. Murat Önok, Av. Başar Yaltı ve Sumru Bayar'ın da katıldığı ziyarette "medyanın çok zor bir süreç yaşadığı ve bu durumun bir an önce aşılmasının beklendiği, hiç bir koşulda bu tür dayatmalara alışılmaması" gerektiği konuşuldu.

"SÖZCÜ TV'NİN EDİTORYAL BAĞIMSIZLIĞININ YOK EDİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Meslektaşlarıyla kucaklaşan İpek Özbey'e Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç "Biliyorum hepimiz çok üzgünüz ama bütün bu olumsuzlukları dayanışma içinde aşacağımıza inancımız tam ve biz hep yanınızdayız. Sözcü TV'nin editoryal bağımsızlığının yok edilmesini kabul etmediğimiz gibi bu yanlıştan bir an önce dönülmesini bekliyoruz" dedi.

İPEK ÖZBEY: İZLEYİCİMİZ BİZİM KADAR ÜZGÜN VE ÇOK RAHATSIZ"

Ziyarete ilişkin Basın Konseyi'nden yapılan bilgilendirmeye göre görüşme sırasında İpek Özbey de şunları söyledi:

"Büyük sıkıntılar içinde habercilik yaparken, şafak vakti televizyon yönetimine el konulmasını ve bu süreçte kayyım atanmasını kabul etmemiz mümkün değil. Şu anda mali incelemeler devam etmekte, haber merkezimiz ise ajans haberciliği ile görevinin başında. İnceleme bitiminde görülecektir ki Sözcü TV titizlikle her soruya cevap verip özgür yayıncılık çizgisinde görevine devam edecektir. Şu anda Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı olduğumuzu kayyımın ilk gününde de ispatladık. İzleyicimiz en az bizim kadar bu durumdan çok üzgün ve çok rahatsız"

"BERAAT EDİLEN DAVADAN YENİ DAVALAR ÜRETİLMESİNİ ŞAŞKINLIK VE İBRETLE KARŞILADIK"

Bilgilendirmeye göre, kayyım atanması nedenine ilişkin konuşma sırasında Pınar Türenç "kapatılma nedeninin MHP lideri Bahçeli tarafından açık şekilde basına izah edilmesinin hayretle karşılandığını" söylerken Özbey, "Maalesef durumun böyle olduğunu daha açık anladık, 10 yıl önce beraat edilen davadan yeni davalar üretilmesini de şaşkınlık ve ibretle karşıladık" sözleriyle karşılık verdi.

Kaynak: ANKA