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Bahçelievler'de arızalı kamyon için yolu bırakılan tuğla zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü

Bahçelievler'de arızalı kamyon için yolu bırakılan tuğla zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü
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Basın Ekspres Yolu'nda arızalanan hafriyat kamyonu için yola bırakılan tuğlaya çarpan hafif ticari araç, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada sürücü Metin Sayılı hayatını kaybetti.

BAHÇELİEVLER, Basın Ekspres Yolu'nda arızalanan hafriyat kamyonu için yola bırakılan tuğlaya çarpan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kazaya karıştı. Hafriyat kamyonuna çarpan araca arkadan gelen başka bir hafif ticari aracın da çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada sürücü Metin Sayılı hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.40 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Mahmutbey-Atatürk Havalimanı Bağlantı Yolu Basın Ekspres mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonunun şoförü, aracın fark edilmesi amacıyla yola tedbir olarak tuğla bıraktı. Aynı yönde seyreden Metin Sayılı yönetimindeki 19 AY 611 plakalı hafif ticari araç tuğlaya çarptı. Çarpmanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, emniyet şeridinde bekleyen hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araca, arkadan gelen Fatih D. yönetimindeki 34 NNI 676 plakalı hafif ticari araç da çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Metin Sayılı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Sayılı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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