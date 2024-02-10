Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kız çocuğu yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırıldı ve kız çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Esentepe Mahallesi 1210'uncu Sokak'ta meydana geldi. L.Y. isimli kız çocuğu, evine giderken başıboş 2 köpeğin saldırısına uğradı. Kol ve bacağından yaralanan L.Y.'nin çığlıkları üzerine çevredekiler, köpekleri uzaklaştırarak sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan L.Y., tedavisinin ardından taburcu edildi.