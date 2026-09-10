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Başı CNC makinesine sıkışan işçi öldü

Başı CNC makinesine sıkışan işçi öldü
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında başı ahşap kesimi yaptığı CNC makinesine sıkışan Vedat Sarıkaya (51) hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında başı ahşap kesimi yaptığı CNC makinesine sıkışan Vedat Sarıkaya (51) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Vedat Sarıkaya, ahşap kesimi yaparken iddiaya göre bir anlık dikkatsizlik sonucu CNC makinesine başını sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden çıkarılan Sarıkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Vedat Sarıkaya doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

3 çocuk babası Vedat Sarıkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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