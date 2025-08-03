Başhekim Yardımcısı Bıçaklı Saldırıda Yaralandı, Taburcu Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde başhekim yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu, hastanede uğradığı bıçaklı saldırı sonrası tedavi edildi ve taburcu oldu. Saldırı 30 Temmuz'da gerçekleşti, zanlı ise tutuklandı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çalıştığı hastanede uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan başhekim yardımcısı, taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce güvenlik görevlisi Harun Polat ile uğradıkları bıçaklı saldırı sonucu yaralanarak Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu'nun hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Aydoğdu taburcu edilirken Harun Polat'ın tedavisi ise sürüyor.

Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, evinde dinlenen Aydoğdu'yu ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olay

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde 30 Temmuz'da, zanlı İ.H.K'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Başhekim Yardımcısı İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat yaralanmış, saldırgan ise polis ekiplerince yakalanmış, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe?

Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu! İşte anlaşılan şartlar

Kamu işçisinin zam oranı belli oldu! İşte anlaşılan şartlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.