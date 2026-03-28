Başgardiyan Hayal evinde ölü bulundu; vücudunda darp izleri tespit edildi: 1 tutuklama

TUTUKLANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli başgardiyan Hayal Alkış'ın, evinde ölü bulunması olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan evli ve 3 çocuk babası S.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı