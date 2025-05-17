Basel'de Eurovision Protestosu: İsrail'in Katılımına Tepki

İsviçre'nin Basel kentinde İsrail'in 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım protesto edildi.

Basel, bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nın 69'uncusuna ev sahipliği yapıyor.

Kentteki Barfüsserplatz Meydanı'nda toplanan binlerce kişi İsrail'in yarışmaya katılmasına tepki göstererek, yarışmanın organizatörü olan Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU), İsrail'in bir daha katılmasına izin vermemesini talep etti.

Eylemciler, İsrail'in ihraç edilmemesi nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot çağrısında bulundu.

İsrail'in son dönemde Gazze'deki yoğun saldırıları nedeniyle artan sivil ölümlerine de tepki gösteren eylemciler, dünyaya, Gazze'de yaşanan soykırıma kayıtsız kalmama çağrısında bulundu.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan protestocular, İngilizce, Almanca ve Fransızca, İsrail'in aleyhinde sloganlar attı.

Göstericiler, daha sonra yoğun güvenlik eşliğinde şehir merkezinde yürüyüş yaptı.

" İsrail'in bu yarışmada yeri yok"

AA muhabirine konuşan eylemci Yafa, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki katılımını protesto etmek için geldiğini ifade ederek, " İsrail'in bu yarışmada yeri yok. Rusya ve Belarus gibi İsrail de yarışmadan çıkartılmalıydı." dedi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı tarif edebilecek kelime olmadığını aktaran Yafa, "Soykırım ve işgale son verin. Özgür Filistin." ifadesini kullandı.

Ali Esat Akdoğan da İsrail'in işlediği insanlık suçlarına dikkati çekmek için toplandıklarını söyleyerek, "Türk milletini temsilen buradayız. Katliama, soykırıma karşı olduğumuz için buradayız. Vicdanımızın sesi için buradayız. Katliamın son bulup insanlığın kazanmasını istiyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Eurovision'da olmaması gerektiğini belirten Akdoğan, insanlığın kazanması temennisinde bulundu.

Urs Haenggi ise Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in Basel'de olmaması gerektiğini ifade ederek, "İsrail'in yarışmaya katılımı yasaklanmalıydı. Filistin'i yok etmeye çalışıyorlar. Soykırım suçu işleniyor. Bunları protesto etmek için buradayım." dedi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali bu akşam yapılacak.