Başçiftlik'te Muhtarlar Günü kutlandı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.
Kutlama programına Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, mahalle ve köy muhtarları, İl Genel Meclisi üyeleri, Siyasi parti temsilcileri ve daire amirleri katıldı.
Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel