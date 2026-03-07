Başçiftlik'te kar yağışı etkisini sürdürüyor
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, kayak merkezinde ise 1 metreyi geçti. Belediyenin karla mücadele çalışmaları sürerken, yol açma ve tuzlama çalışmaları da devam ediyor.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise bir metreye ulaştı.
İlçe merkezinde belediye ekiplerince karla mücadele çalışması yürütüldü.
Başçiftlik-Niksar kara yolunda Karayolları ekipleri tarafından yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.
