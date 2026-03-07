Haberler

Başçiftlik'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı, kayak merkezinde ise 1 metreyi geçti. Belediyenin karla mücadele çalışmaları sürerken, yol açma ve tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise bir metreye ulaştı.

İlçe merkezinde belediye ekiplerince karla mücadele çalışması yürütüldü.

Başçiftlik-Niksar kara yolunda Karayolları ekipleri tarafından yol açma ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Erkut Aymak
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi

İsrail ülkeye havadan asker indirdi, bölgede büyük çatışma yaşandı
Devrik şahın oğlundan tuhaf açıklama! Yapılmayan teklifi kabul etmiş

Devrik şahın oğlu devreleri yaktı! Yapılmayan teklifi kabul etmiş
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu

Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
ABD'nin 'dev gücü' yola çıktı, İran meydan okudu

ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran'dan yanıt gecikmedi
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde