Başçiftlik Belediye Başkanı Bolat, koltuğunu öğrenciye devretti
Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokul öğrencisi Zeynep Bayram'ı makamında ağırlayarak koltuğunu devretti. Öğrenciyle bayram sevincini paylaşan Bolat, etkinliğin önemine vurgu yaptı.
Kaynak: AA / Erkut Aymak