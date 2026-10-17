Başbakan Merz, İsrail'in yanında durduklarını yineledi, antisemitizme karşı çıktı

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Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, ülkesinde İsrail Devleti'nin var olma hakkını sorgulayan herkese karşı olduklarını belirterek, İsrail'in yanında durduklarını söyledi.

Merz, CDU'nun gençlik teşkilatı Junge Union'un Bonn kentinde düzenlediği toplantısında bir konuşma yaptı.

Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Merz, bu ülkeyi ve halkını savaşın beşinci zorlu kışında yalnız bırakamayacaklarını belirtti.

Aynı zamanda Rusya'nın gerilimi tırmandırmaya hazır olduğunu gördüklerini savunan Merz, "Polonya Başbakanı dün Brüksel'de öğle yemeğinde cep telefonları ve çalışanlar olmadan şu anda Polonya'da yaşananları ayrıntılı bir şekilde anlattı. Tehdit hepimiz için çok gerçektir." dedi.

Merz, Almanya'da Sol Parti ile Almanya için Alternatif (AfD) partisinin hala bu tehditleri "küçümseme oyununu" sürdürmelerini ve buna gözlerini kapatmalarını anlamadığını ifade etti.

Junge Union'un Ukrayna ve İsrail'in yanında olduğunu aktaran Merz, üç yıl önce düzenlenen "Almanya Günü" etkinliğinde tüm salonda İsrail bayraklarının yer aldığını ve İsrail'in Berlin Büyükelçisinin konuk olduğunu belirtti.

Bu konuda hiçbir şey değişmediğini ifade eden Merz, "Biz İsrail'in yanında duruyoruz. Almanya'da İsrail'in var olma hakkını sorgulayan herkese karşı ayağa kalkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Merz, Almanya'da antisemitizmi yeniden toplumda kabul edilebilir hale getirmeye çalışan herkese karşı çıktıklarını kaydederek, "Aşırı sağın bataklığında, solun salonlarında, kültür alanında veya başka herhangi bir yerde. Antisemitizmin Almanya'da yeri yoktur. Bu böyle kalacak ve biz de bunun ülkemizde daha fazla yayılmaması için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Almanya'da sert bir siyasi kutuplaşma olduğunu ifade eden Merz, Berlin'de Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Sol Parti ile görüşmeler yaptıklarına işaret etti.

Merz, Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinin ardından Yeşiller ve SPD'nin Sol Parti'den aslında tamamen doğal kabul edilmesi gereken sözde tavizleri koparmaya çalıştığını savundu.

Başbakan Merz, ülkedeki demokrasinin korunmasını isteyenlerin bu tür aşırı solcularla görüşmeler yapmaması ve koalisyon kurmaması gerektiğini ileri sürerek, "Demokrasinin korunması adına bu kabul edilebilir değil. Bu olamaz. Berlin'de başlatmaya çalıştığınız bu işi bırakın. Bu yolda ilerlemeyi bırakın." diye konuştu.

AfD ile de mücadele edeceklerini ifade eden Merz, "Onlar bu cumhuriyeti aşırı sağ yönünde değiştirmek istiyorlar ve bunlara karşı da durmalıyız." dedi.

Merz, partisinin milletvekillerini uyararak, "Kim bu tür insanları devlet görevlerine seçmesi gerektiğini düşünüyorsa, onun CDU'da yeri yoktur." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA