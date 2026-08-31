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Başarır: Uçak bileti fiyatları fırsatçılık

Başarır: Uçak bileti fiyatları fırsatçılık
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından Türkiye'den KKTC'ye uçak bileti fiyatlarının 35 bin liraya kadar çıkmasını fırsatçılık olarak nitelendirerek, 'İnsanların acısını, endişesini ve sevdiklerine ulaşma çabasını fırsata çevirmek tek kelimeyle vicdansızlıktır' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından Türkiye'den KKTC'ye uçak bileti fiyatlarının 35 bin liraya kadar çıktığını belirterek, bunun fırsatçılık olduğunu belirtti.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girne'de yaşanan büyük acının ortasında Türkiye'den Kıbrıs'a uçak bileti fiyatlarının 35 bin liralara çıkması fırsatçılıktan başka bir şey değildir! İnsanların acısını, endişesini ve sevdiklerine ulaşma çabasını fırsata çevirmek tek kelimeyle vicdansızlıktır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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