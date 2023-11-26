Başakşehir Mehmet Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Gazze İçin İnsanlık Nöbetine Katıldı

Başakşehir Mehmet Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin farkındalığı artırmak ve Filistinlilere destek olmak amacıyla tutulan 'Gazze İçin İnsanlık Nöbeti'ne katıldı. Nöbet, Başakşehir Millet Bahçesi'nde üçüncü gününde devam ediyor. Millet Bahçesi'nde kurulan çadırlarda her gün farklı okullardan gelen öğrenciler nöbet tutuyor. Alanda, Gazze'de yaşananlara ilişkin fotoğraf sergisi de bulunuyor.

Başakşehir Mehmet Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ilişkin farkındalığı artırmak ve Filistinlilere destek olmak amacıyla tutulan "Gazze İçin İnsanlık Nöbeti"ne katıldı.

Başakşehir Millet Bahçesi'nde tutulan nöbet, üçüncü gününde devam ediyor.

Millet Bahçesi'nde kurulan çadırlarda her gün farklı okullardan gelen öğrenciler nöbet tutuyor. Alanda, Gazze'de yaşananlara ilişkin fotoğraf sergisi de bulunuyor.

Burada 30 Kasım'a kadar sürecek nöbete bugün Başakşehir Mehmet Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Okulun fen bilimleri öğretmeni Kübra Göbel, karınca misali okul nöbetine katılmak istediklerini belirterek, "Çorbada tuzumuz olsun. Tepkimizi bu şekilde göstermek için geldik. Çocuklarımızı da getirdik. Birlik, beraberlik içinde bu duyguyu yaşamalarını istedik. Çocuklar gördükçe, duydukça çevremizde neler olduğunu daha iyi anlıyorlar. Marketlerde birçok çocuğun annesine 'Bu İsrail malı mı bunu alacak mıyız?' diye sorduğunu görüyorum. Birçok çocuğun bunu söylemesi bile yavaş yavaş bir bilinç oluştuğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Başka bir okulda öğretmenlik yapan Ümmühan Yörür de öğrenci velisi olarak çocuğuyla birlikte ailece nöbete katıldıklarını söyledi.

Yörür, "Biz de karınca kararınca 'Ne yapabiliriz' diye düşünüyoruz. Bugün buradayız. Aile bireylerimizle çevremizdeki dostlarımız ve komşularımızla birlikte geldik. Annemi de getirdim buraya. İnşallah bir an önce Gazze'deki savaş sona erer ve oradaki Müslümanlar refaha ve barışa kavuşur." diye konuştu.