Başakşehir Hastane Sınıfı Açıldı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukların eğitimlerinin aksamaması amacıyla yapılan "Hastane sınıfı" törenle açıldı.

İstanbul Valiliği himayelerinde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Çocukları Vakfı işbirliğinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan "Hastane sınıfı" hizmete sunuldu.

Kurdele kesiminin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, hastane sınıfını gezerek çocuklarla sohbet etti.

Hastane sınıfında tedavi gören bir çocuk, Gül'e kendi yazdığı şiir kitabını hediye etti.

Açılışa, Vali Yardımcıları Serap Özmen Çetin ile Hasan Gözen, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de katıldı.