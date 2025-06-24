Başakşehir'deki Alışveriş Merkezinde Yangın
Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin depo alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin depo alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel