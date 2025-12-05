Haberler

Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Başakşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı. Beton mikseri, peş peşe çeşitli araçlara çarparak kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Başakşehir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Mahmutbey Yolu Başak Mahallesi Sultangazi istikametinde ilerleyen 34 KCA 280 plakalı beton mikseri, önce aynı istikamette ilerleyen plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçerek 06 BUS 093 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Beton mikseri, daha sonra ters yönden gelen kamyonete çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yalçın Tınaz (46) ile Emel Tınaz'ın (40) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan, Yasin Bayraktar (25), Gamze Bayraktar (26) Hasan Kılıç (60), Turan Arslan (55) ve Semih Kaplan (35) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
