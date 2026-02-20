Haberler

Başakşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 579 gram eroin ve 264 bin 200 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Başakşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 K 9401 plakalı araçla uyuşturucu madde dağıtımı yapıldığına ilişkin ihbar üzerine yapılan fiziki takip sonucu aracın bir siteye girdiği tespit edildi.

Araç ile sitede bağlantılı olduğu belirlenen adrese, polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler O.K, A.Ö, S.K, D.S, Y. K. ve R.D. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, şeffaf poşette 1 kilo 579 gram eroin, şeffaf jelatin içinde kalıp halinde 510 gram eroin, 2 çalışır vaziyette hassas terazi, 2 uyuşturucu madde paketlemede kullanılan ısı pres makinesi, çok sayıda sarı, siyah ve şeffaf renkli klipsli paket, aracın bagajındaki çantada 197 fişeklenmiş gri renkli klipsli şeffaf poşette 1 kilo 182 gram eroin, poşette 28 fişeklenmiş sarı klipsli poşette 308 gram eroin, adreste yapılan aramada ise 264 bin 200 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Oruç tutan çocuğun velisine gönderilen mesaj tartışma yarattı
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail uçakları vurdu! Ölü ve yaralılar var