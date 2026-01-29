Başakşehir'de trafik kazası sonrası sopalı kavga: polis havaya uyarı ateşi açtı

BAŞAKŞEHİR'de hasarlı trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Boğazköy Mahallesi 1. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil kaza yaptı. Yaralananın olmadığı kaza sonrası sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede sürücülerin yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkeli gruplar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak kavgayı sonlandırdı. Güçlükle sakinleştirilen taraflar, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, iki grubun tekme, yumruk ve sopalarla birbirine saldırdığı, polis ekiplerinin ise tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtığı anlar yer aldı.