Başakşehir'de Tehlikeli Şerit Değiştiren Şahıslar Yakalandı

Başakşehir'de araçlarıyla seyir halindeyken tartışan ve tehlikeli şekilde şerit değiştiren 2 şahıs, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şahıslara idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

Başakşehir'de aracıyla seyir halindeyken tartışan ve tehlikeli şekilde şerit değiştiren 2 şahıs Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Başakşehir'de dün Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde tartışan ve tehlikeli şekilde şerit değiştiren şahısların yer aldığı görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda tespit edilen S.Ç. ile H.C.Ç. isimli sürücüler polis ekipleri tarafından yakalandı. İki sürücüye de "Saygısızca araç kullanmak", "Trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek","Sağa dönüş hatası", "Film cam" maddelerinden toplamda 4 bin 597 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, S.Ç. ile H.C.Ç. isimli şahıslar hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL