Haberler

Başakşehir'de İSKİ'ye ait tankerin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, İSKİ'ye ait su tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadın Şadiye Ordo'ya çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Başakşehir'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine ( İski ) ait tankerin altında kalan 60 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Altınşehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Halil İ.D. yönetimindeki İSKİ'ye ait 34 NBL 537 plakalı su tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan Şadiye Ordo'ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, aracın altında kalan Ordo'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tanker sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi
Kyle Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar

Dünya Kupası öncesi herkesi şok etti
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
ABD'li bakan önce paylaştı, sonra sildi! Çok konuşulacak Hürmüz yalanı

ABD'li bakan önce paylaştı, sonra sildi! Çok konuşulacak Hürmüz yalanı
Irak, İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemi satın alacak

Komşuda İran önlemi! Yetki verildi