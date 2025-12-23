Haberler

Başakşehir'de banka çıkışında silahla ateş edilmesine ilişkin 2 kişi yakalandı

Başakşehir'de bir bankanın önünde meydana gelen silahlı olayın alacak meselesi nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. Olayda 2 kişi yakalanırken, silahın da ele geçirildiği öğrenildi.

Başakşehir'de bir bankanın önünde alacak meselesi nedeniyle silahla ateş edilmesine ilişkin 2 kişi yakalanırken, iddia edildiği gibi olayın gasp girişimi olmadığı belirlendi.

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde İkitelli OSB Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir bankanın önünde 3 kişiye, banka çıkışı sırasında gasbetmek amacıyla silahla ateş edildiği iddiasına ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, şahıslardan F.B'nin patronunun borcuna ilişkin kendisine ciro edilen çeki tahsil etmek amacıyla bankaya gittiği, önlem amaçlı 3 akrabasının çevrede beklediği, F.B'nin T.T. ve A.Ö. ile bankaya girerek parayı çektiği, bu sırada T.T'nin F.B'yi darbederek parayı aldığı, bağırma seslerini duyan F.B'nin 3 akrabasının olay yerine doğru koşması üzerine A.Ö'nün belinden tabancayı çıkartarak ateş ettiği belirlendi.

A.Ö. ve T.T'nin, farklı bir şey söylememesi için F.B'yi öldürmekle tehdit ettiği, şahısların polise, gasbedilmeye çalışıldıkları yönünde beyanda bulundukları anlaşıldı.

Alacak meselesi nedeniyle yaşanan olayın gasp girişimi olmadığı, ilk beyanların gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede açılan ateş sonucu bir araca da mermi isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili A.Ö. ve T.T. nitelikli yağma suçundan gözaltına alınırken, diğer 4 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ele geçirilen tabanca muhafaza altına alındı.

