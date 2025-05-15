Başakşehir'de Seyir Halindeki İETT Otobüsü Yandı
Bahçeşehir 1. Kısım Ispartakule Caddesi'nde seyreden bir İETT otobüsünde çıkan yangın, sürücünün durumu fark etmesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.
Başakşehir'de, seyir halindeki İETT otobüsü yandı.
Bahçeşehir 1. Kısım Ispartakule Caddesi'nde seyreden İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otobüsten dumanların çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel