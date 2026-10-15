Başakşehir'de sanayi sitesindeki 3 katlı iş yerinde yangına itfaiye müdahale ediyor

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Başakşehir'de bir sanayi sitesindeki 3 katlı iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Metal İş Sanayi Sitesi'nde metal ve demir üretimi yapılan 3 katlı iş yerinin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA