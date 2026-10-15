Haberler

Başakşehir'de sanayi sitesindeki 3 katlı iş yerinde yangına itfaiye müdahale ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de Metal İş Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı iş yerinin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede yoğun duman oluşurken, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Başakşehir'de bir sanayi sitesindeki 3 katlı iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Metal İş Sanayi Sitesi'nde metal ve demir üretimi yapılan 3 katlı iş yerinin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
İstanbul Valisi Davut Gül sel felaketine ilişkin son durumu paylaştı: 3 kişi öldü, 5 kayıp var

Sel felaketine ilişkin son durum raporu! Kayıp sayısında artış var

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor

20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Sakarya Sapanca'da bungalov azgın sulara kapılıp sürüklendi

Sapanca'da korku filmi gibi anlar! Sel bungalovu önüne katıp götürdü
Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti

Canlı yayına sarhoş çıkan kadın siyasetçi rakiplerini tehdit etti
Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Bu halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Antalya'da botoks zehirlenmesi vakaları artıyor! 'İşlemi doktorun evinde yaptırdım' diyen hasta da tedavide

Evde botoks yaptırdı, 3 gün sonra kabus başladı! Vakalar artıyor
İstanbul’da sağanak Şile’yi de vurdu! Sokaklar ve bahçeler sular altında kaldı

İstanbul'un cennet ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Görüntüler Arnavutköy’den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı

Görüntü Arnavutköy'den! Dere taştı, okul bahçesi sular altında kaldı