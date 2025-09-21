Haberler

Başakşehir'de Plastik Atölyesinde Yangın Çıktı

Başakşehir'de bulunan bir plastik malzeme üretim atölyesinin 2. katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşti ve soğutma çalışmaları için ek ekipler bölgeye sevk edildi.

Başakşehir'de, plastik atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde, Esot A1 Blok Sokak'ta bulunan plastik malzeme üretim atölyesinin 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, fabrikada çıkan yangına müdahale ediyor.

Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi'ndeki (DEPARKO) nakliye deposunda akşam saatlerinde çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları için bölgede bekleyen itfaiye ekipleri de tedbiren buraya sevk edildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
