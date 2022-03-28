BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de özel yetenekli öğrenciler için oluşturulan "DUKEM" projesi açılışı yapıldı

İSTANBUL - Başakşehir Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezi'nde özel yetenekli öğrencilerin geliştirilmesi için düzenlenen ve geliştirilen TUBİTAK 4005 projesi olan "DUKEM" Dijital Uygulamalı Koşut Eğitim Modeli açılışı düzenlendi.

Başakşehir Sezai Karakoç Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış ile tanıtılan "DUKEM" Dijital Uygulamalı Koşut Eğitim Modeli özel yetenekli çocuklarla çalışan öğretmenlerin, uygulamalı Koşut Eğitim Modeli'ni (Parallel Curriculum Model) çevrimiçi ve yüz yüze eğitim ortamlarında nasıl kullanacaklarını keşfetmelerini sağlamayı ve farklılaştırma konusunda bilgi becerilerini etkileşimli olarak arttırmayı planlıyor. Yapılan açılış programında projeye destek veren eğitimcilere plaketler verildi, konuşmalar düzenlendi ve Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi Türk Sanat Müziği Korosu dinletisi yapıldı.

Açılış programında konuşan proje yürütücüsü Dr. Ayşegül İşlekeller Bozca "Bugün burada bir TUBİTAK 4005 projesi gerçekleştiriyoruz eğitmen eğitimi projesi açılışı gerçekleştiriyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız 5 gün boyunca bu modelin eğitimlerini alacaklar ve gittiklerinde kendi illerinde eğitimler verecek bu sayede projemiz yaygınlaşacak. Bugün burada projemizin açılışını gerçekleştirdik katılan herkese teşekkür ediyorum. Böyle bir proje düşünmemizin sebebi özellikle pandemi döneminde özel yetenekli çocuklar biraz daha geri planda kaldılar aslında onların ihtiyaçları çok büyüktü. Öğretmen arkadaşları daha da geliştirmek adına bu programı tasarladık" dedi.