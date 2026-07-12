Başakşehir'de yoldaki bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Başakşehir'de virajı alamayan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yeşil alana düştü. Kazada 3 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Başakşehir'de, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yeşil alana düşen otomobildeki 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde seyreden 34 KDN 776 plakalı otomobil, virajı alamayarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki yeşil alana düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog