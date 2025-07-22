Başakşehir'de Otluk Alandan Ağaçlık Bölgeye Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'nde çıkan yangın, ağaçlık alana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri müdahale etti.
Başakşehir'de otluk alandan ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Güvercintepe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ağaçlık bölgeye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler, bölgedeki yüksek gerilim hatlarına ulaşırken söndürme çalışmalarında iş makineleri de yer aldı.
Yangın, ekiplerin iki saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.