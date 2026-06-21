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Başakşehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Başakşehir Eski İstanbul Caddesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevre ilçelerden takviye itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Başakşehir'de otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eski İstanbul Caddesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri istendi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye yangına müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir
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