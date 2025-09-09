Haberler

Başakşehir'de Okulda Yangın Çıktı

Başakşehir'de Okulda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'deki Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu'nda, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Başakşehir'de bulunan Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu'nun bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören okul yetkilileri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Öğrenciler binadan tahliye edildi. Veliler öğrenciler almaya okula geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
124 ülke fındık için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar

124 ülke tescilli ürün için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.