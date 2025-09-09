Başakşehir'de Okulda Yangın Çıktı
Başakşehir'deki Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu'nda, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Başakşehir'de bulunan Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu'nun bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören okul yetkilileri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Öğrenciler binadan tahliye edildi. Veliler öğrenciler almaya okula geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel