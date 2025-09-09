Başakşehir'de Okulda Yangın Çıktı

Başakşehir'de bulunan Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu'nun bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören okul yetkilileri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Öğrenciler binadan tahliye edildi. Veliler öğrenciler almaya okula geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel