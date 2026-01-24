Haberler

İstanbul -Başakşehir'de otobüsün altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Abdülkadir Yıldırım, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemeler ve kurtarma çalışmaları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Taylan ERGÜN / BAŞAKŞEHİR'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Abdülkadir Yıldırım(23), otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yasevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle seyir halinde olan Abdülkadir Yıldırım(23), bilinmeyen bir nedenle meydana gelen kaza sonucu otobüsünün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otobüsün altından çıkarılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Abdülkadir Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Ahmet Yasevi Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü Abdulkadir Yıldırım'ın otobüsün altında kurtarılmayı beklediği anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
