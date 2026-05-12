Haberler

Başakşehir'de kolonya imalathanesinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'deki iki katlı kolonya imalathanesinde çıkan yangın, kimyasal maddenin otoparka akmasıyla büyüdü. Yangın sırasında patlamalar meydana gelirken, bir itfaiye eri yaralandı. Yangına müdahale devam ediyor.

Başakşehir'de 2 katlı kolonya imalathanesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İkitelli OSB Heskop Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı kolonya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kimyasal maddenin iş yerlerinin altında bulunan otoparka akmasıyla buraya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanırken, iş yerinin duvarlarının da yıkıldığı görüldü.

Öte yandan yangına müdahale eden bir itfaiye eri ayağının burkulması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Görgü tanıklarından Fatih Kiper, gazetecilere, önce bir patlama sesi geldiğini, yerin sallandığını ve deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

Yangın olduğunu görünce dışarı çıktıklarını belirten Kiper, "Tekrardan girip baktığımızda arkadaşımızın dükkanında araç yangını çıkmıştı. Dükkandan insanları çıkartıp dışarı çıktık." dedi.

Kolonyanın her yere dağıldığını ve yangının bu şekilde yayıldığını dile getiren Kiper, "Biz de kendimizi zor kurtardık. Dışarı çıktığımızda 15 kişi gördük kapının önünde. Diğer taraflarda yatan insanlar varmış, onlardan haberimiz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı, 300 milyon Euro kazanmanın 1.5 saat uzağında

1.5 saatte 300 milyon Euro kazanacak
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için karar çıktı

Sergen Yalçın için karar çıktı!
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı

Trump'ın zorlu anları! Bir anda şalterleri indirdi
Uzak Şehir’in Fidan’ını gerçek hayatta görenler 'Yok artık' diyor

Kim olduğunu öğrenenler ufak çaplı bir şok geçiriyor
Acun Ilıcalı, 300 milyon Euro kazanmanın 1.5 saat uzağında

1.5 saatte 300 milyon Euro kazanacak
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı

Veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu