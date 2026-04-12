Başakşehir'de 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
2013 yılında İstanbul'da kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranmakta olan M.E.T, Başakşehir'de yakalandı. Hükümlü, adli işlemler için emniyete teslim edildi.
Başakşehir'de, "kasten öldürme" suçundan 2 aranması ile 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, 2013'te İstanbul'da meydana gelen "kasten öldürme" konusuna ilişkin 2 UYAP aranması ile 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Ocak 2021'den beri aranan M.E.T'yi Başakşehir'de yakaladı.
Hükümlü, adli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci