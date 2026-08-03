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Başakşehir'de Telefoncuya Maskeli Soygun: 13 Cep Telefonu Çalındı

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Başakşehir'de maskeli iki şüpheli, bir telefoncunun camını kırarak 13 cep telefonunu (yaklaşık 400 bin lira değerinde) çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı; polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Başakşehir'de bir iş yerinden 13 cep telefonunun çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde bulunan telefoncuya gelen maskeli 2 şüpheli, iş yerinin camını kırarak 13 cep telefonunu çaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, telefonları çalıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin iş yerinin camını kırdıktan sonra telefonları çaldıkları anlar yer alıyor.

İş yeri sahibi Erdem Yakışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah telefonundaki alarmın çalması üzerine iş yerine geldiğini, camların kırıldığını ve vitrindeki cihazların çalındığını gördüğünü belirtti.

Yakışkan, "Yüzleri maskeli, ellerinde eldiven olan iki kişi iş yerine girerek 13 cihazı çalıp kaçıyorlar. İlerideki fırının önünden sopa alarak camı kırıp içeri giriyorlar. Alarm çalıyor ama yoldan geçen vatandaş ve araçlar aldırış etmiyor. Telefonların yaklaşık değeri 400 bin lira." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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