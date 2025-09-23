Haberler

Başakşehir'de İş Yerinde Şüpheli Ölüm, 4 Gözaltı

İstanbul Başakşehir'de bir iş yerinde elleri ve ayakları bağlı halde bulunan N.P. hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 şüpheli, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Başakşehir'de iş yerinde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ziya Gökalp Mahallesi Aymakoop Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde bir kişinin rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Söz konusu iş yerini kontrol eden ekipler, N.P'nin (31) elleri ve ayakları bağlı olarak hareketsiz yattığını, üzerinde R.K'nin (44) elinde bıçakla bulunduğunu tespit etti.

N.P'nin çevresinde ellerinde plastik kelepçe ve bant bulunan Y.K.A. (51), K.Ç. (65) ve C.Ç'nin (32) görülmesi üzerine ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan müdahaleye rağmen N.P. hayatını kaybetti.

Emniyete götürülen şüphelilerin "kasten öldürme" suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
