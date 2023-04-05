BAŞAKŞEHİR'DE İETT ŞOFÖRÜNE YUMRUKLU SALDIRI

BAŞAKŞEHİR'de park halindeki minibüsün aynasına çarpan İETT otobüsünün şoförüne, araç sahibi ve oğlu yumruklarla saldırdı. Şoförün burnu kanarken saldırı anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Güvercintepe Mahallesi, Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Avcılar Metrobüs-Çam-Şakura Şehir Hastanesi seferini yapan İETT'ye otobüsü Fatih Caddesi üzerinde park halindeki bir minibüsün aynasına çarptı. Olayı gören aracın sahibi ve oğlu halk otobüsü şoförüne yumruklarla saldırdı. Şoförün burnu kanarken saldırı anları ise cep telefonu ve bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kavga vatandaşların ve polisin araya girmesiyle sonlandırıldı. İETT şoförü ve saldıranlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"İETT ŞOFÖRÜNÜN BURNU KANADI"Kavganın otobüsün, bir aracın aynasına çarpmasından kaynaklandığını belirten Muhammed Ak yaşananları anlattı. AK, "Olay akşama doğru oldu. Kaldırım üzerine park eden yarım otobüs nedeni ile yol daraldı. İETT aracı geçerken yarım otobüsün aynasını sürterek geçti. Otobüs sahibi de sinirlendi tabi, oğluyla beraber İETT şoförüne saldırdılar. Daha sonra İETT şoförünün burnu kanadı. Sonra da polis gelip görgü tanıklarını da alarak karakola götürdü" dedi.