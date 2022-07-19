Başakşehir'de göletten ördek çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen kadınlardan açıklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'de göletten ördek çaldıkları iddiasıyla gündeme gelen kadınlardan açıklama

AA - Cihangir Suiçmez - Güncel
 - Güncelleme:

Başakşehir'deki bir parkın göletinde ördek çaldıkları iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen Iraklı kardeşler, söz konusu ördekleri 3 ay önce evde beslemek için aldıklarını söyledi.

Başakşehir'deki bir parkın göletinde ördek çaldıkları iddiasıyla sosyal medyada gündeme gelen Iraklı kardeşler, söz konusu ördekleri 3 ay önce evde beslemek için aldıklarını söyledi.

???????Başakşehir'deki bir parkta bulunan gölette yüzen iki ördeği alarak çantasına koydukları anlara ait görüntüleri "göletten ördek çaldıkları" şeklinde yansıtılarak sosyal medyadan paylaşılan kadınların kimliklerinin tespiti için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonrasında söz konusu kişilerin Irak vatandaşı Zeynep El Zuheyri ve kardeşi Fatma El Zuheyri oldukları, söz konusu ördeklerin de bu kadınlara ait olduğu tespit edildi.

Fatih'teki evinde gazetecilere açıklama yapan Zeynep El Zuheyri, ördekleri kardeşiyle birlikte yaklaşık 3 ay önce Eminönü'nden yavru halde aldıklarını ve evlerinde büyüttüklerini söyledi.

Ördeklerin büyüyünce çok ses çıkarmaya başladığını aktaran El Zuheyri, "Komşular sesten rahatsız olduklarını söylediler. Biz de ördekleri, daha önce gezmeye gittiğimiz Başakşehir'deki parkın göletine bırakabileceğimizi düşündük" dedi.

El Zuheyri, parktaki görevlilerin kendilerine, "Evde büyüyen, daha önce suya girmemiş ördekleri gölete bırakırsanız ölürler" dediğini aktararak, "Görevlilerin uyarısından sonra ördekleri tekrar yanımızdaki taşıma çantalarına koyduk. O sırada çevredekiler fotoğrafımızı çekmeye başladı. Onlara ördeklerin bize ait olduğunu, fotoğrafımızı çekmemelerini söyledik ama bizi dinlemediler. Daha sonra da polis geldi ve konuyla ilgili ifademizi aldı." diye konuştu.

Zeynep El Zuheyri, tekrar eve götürdükleri ördekleri bundan sonrası için uygun bir hayvan barınağına bırakmayı düşündüklerini ifade etti.

AA / Cihangir Suiçmez - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title