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Başakşehir'de gölette boğulan çocuklar

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Başakşehir'de boş bir arazideki gölete giren 3 çocuktan ikisi boğuldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile İBB Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları sevk edildi.

Başakşehir'de boş bir arazideki gölete giren 3 çocuktan ikisi boğuldu.

Kayabaşı Mahallesi 24. Bölgesi'nde akşam saatlerinde yabancı uyruklu 3 çocuk eğlenmek için etrafı çevrili gölete girdi.

Çevredeki vatandaşlar, çocukların bağırmasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile İBB Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları sevk edildi.

Dalgıçları gölette 7 yaşındaki F.A. ve 10 yaşındaki B.A'nın cansız bedenine ulaştı, bir çocuk ise hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Başakşehir İtfaiye Çocuk İtfaiye Güvenlik Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

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