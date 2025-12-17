Başakşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Başakşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, 38 yaşındaki Mehmet İnan hayatını kaybetti, 42 yaşındaki Nazmiye Aksu ve annesi 76 yaşındaki Ayşe Atiş ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Başakşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Arnavutköy istikametine giden Mehmet İnan (38) idaresindeki 34 SA 8563 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçtikten sonra Nazmiye Aksu (42) idaresindeki 34 FNF 109 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada İnan, Aksu ve annesi Ayşe Atiş (76) ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet İnan, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer sürücü Aksu ile annesi Atiş'in ise hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.
Kazada her iki araçta büyük çapta hasar oluştu.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.