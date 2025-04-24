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İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha

Depremi unutup birbirleriyle kavga ettiler: 4 yaralı

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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi halı sahada geçiren 2 grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Başakşehir'de deprem nedeniyle geceyi geçirdikleri spor parkında 2 grubun kavga etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

GECEYİ GEÇİRDİKLERİ HALI SAHADA KAVGAYA TUTUŞTULAR

İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası geceyi geçirmek için Şahintepe Spor Parkı'ndaki halı sahaya gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Başka kişilerin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada, taraflar arasında arbede yaşandı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga son bulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, polis gruptakileri olay yerinden uzaklaştırdı. Kavgaya karışanlardan M.H.E'nin 5, A.E'nin 9, Y.A'nın 5 ve D.A'nın da 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kavganın bir çocuğun alanda top oynaması nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Öte yandan kavga, spor parkının güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Depremi unutup birbirleriyle kavga ettiler: 4 yaralı
Kaynak: AA / Umut Kaya - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımasteng aston:

Allah cc. bu ulkeye iyi sabrediyor.

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Haber YorumlarıCeto:

Yav bişey yazacam şimdi block yiyecem.

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