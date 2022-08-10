Son dakika haber: Başakşehir'de bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu Son dakika haber: Başakşehir'de bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Başakşehir'de bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bahçeşehir 2.Kısım 7.Cadde'de bir sitedeki dört katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dairede hasar meydana geldi. Müdahale sırasında elinden hafif yaralanan bir itfaiye erinin tedavisi ambulansta yapıldı. Güncel AA / Taha Erham Keleş Başakşehir Bahçeşehir İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Başakşehir'de bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.