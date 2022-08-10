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Son dakika haber: Başakşehir'de bir dairede çıkan yangın hasara neden oldu

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Son dakika haber: Başakşehir'de bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başakşehir'de bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçeşehir 2.Kısım 7.Cadde'de bir sitedeki dört katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dairede hasar meydana geldi.

Müdahale sırasında elinden hafif yaralanan bir itfaiye erinin tedavisi ambulansta yapıldı.

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Başakşehir Bahçeşehir İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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