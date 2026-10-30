Başakşehir'de 2 sürücünün tartışması TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu

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BAŞAKŞEHİR'de iki sürücü arasında çıkan tartışma nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Sürücülerden birinin diğer aracın önünü keserek sürücüyü araçtan inmeye çağırdığı olayda, diğer sürücüler tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Başakşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 2 aracın sürücüleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine sürücülerden biri, diğer aracın önünü keserek sürücüyü araçtan inmeye çağırdı. Bu sırada otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Trafikte bekleyen diğer sürücüler araçlarından inerek tartışan tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Yolu kesen sürücünün olay yerinden ayrılmasıyla trafik akışı normale döndü. İki sürücü arasındaki tartışma ise seyir halindeyken devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı