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Başakşehir'de 14 Katlı Binada Yangın

Başakşehir'de 14 Katlı Binada Yangın
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Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde 14 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Başakşehir'de 14 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayabaşı Mahallesi'nde sitede içerisinde bulunan 14 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevreye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel

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