IKBY Başkanı Barzani ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara "savaşın bölgeye etkilerini" görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "bölgedeki son gelişmeler ile savaşın bölgeye etkilerini" ele aldı.

Barzani ile Şara, bölgedeki son gelişmeler ile savaşın bölgeye etkileri hakkında görüş alışverişinde bulunarak, savaşın durdurulması ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi için diplomatik çabaların arttırılmasının önemine vurgu yaptı.

Şara'nın IKBY'ye yönelik saldırıları kınayarak, Irak ve IKBY'de barış ve istikrarın korunmasının önemine değindiği kaydedildi.

Barzani ile Şara'nın Suriye'deki farklı toplulukların durumu, Suriye-Irak ilişkileri ve ortak ilgi alanlarına giren konuları görüştüğü aktarıldı.