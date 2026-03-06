IKBY Başkanı Barzani ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan "bölgedeki son gelişmeleri" görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, "bölgedeki son gelişmeleri" ele aldı.

IKBY Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Barzani ile Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barzani ile Al Nahyan, "bölgedeki son gelişmeler ile savaşın tehlikeli sonuçlarına" ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çatışmaların tırmanmasından duydukları "derin endişeyi" dile getiren Barzani ve Al Nahyan, "bölgede barış ve istikrarı sağlamak için diplomatik çabaların yoğunlaştırılmasının önemini" vurguladı.

Taraflar BAE'nin Irak ve IKBY ile ilişkileri ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi konularını da masaya yatırdı.